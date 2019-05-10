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  3. Terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

(AA)

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