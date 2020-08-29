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  3. Terör saldırılarına karşı kuruldu... Tel Abyad'da güvenlik kamera sistemi ile koruma
29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Terör saldırılarına karşı kuruldu... Tel Abyad'da güvenlik kamera sistemi ile koruma

Terör saldırılarına karşı kuruldu... Tel Abyad'da güvenlik kamera sistemi ile koruma
AA

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde huzur ve güven ortamının korunması için güvenlik kamera sistemi kurulduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Tel Abyad'ın tüm giriş çıkışları, güvenlik kontrol noktaları, ana caddeler, meydanlar ile kamuya ait binalara kurulumu yapılan güvenlik kameraları, tek merkezden idare edilen mobil elektronik sistemlere entegre edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, yüksek çözünürlüğe sahip, gece görüş özelliği ve hareket kabiliyeti bulunan kameraların güvenlik sistemlerinin gerektirdiği tüm teknolojik altyapıya sahip olduğu belirtilerek güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu tüm noktaların sisteme dahil edilebileceği vurgulandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde eğitimden sağlığa, altyapı hizmetlerinden tarım ve hayvancılığa kadar tüm alanlarda çağdaş bir yaşam için gerekli olan tüm düzenlemelerin yapılmaya devam edildiği bölgede, huzur ve güvenliğin sağlanmasında yüksek caydırıcılık özelliği bulunan güvenlik kamera sistemleri, 7 gün 24 saat kayıt yapabiliyor.

Kayıtların uzun süre saklanabildiği veri depolama merkezlerine sahip olan sistem, güvenlik açısından risk taşıyan şüpheli araç ve kişileri akıllı teknolojileriyle tespit etme imkanı da sağlıyor.

Terör saldırılarına karşı kuruldu... Tel Abyad'da güvenlik kamera sistemi ile koruma
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