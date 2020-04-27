Terör saldırılarına karşı kalkan olması için 'betonarme sandviç plak' geliştirdiler

Elazığ, Malatya ve Tunceli'de Valilik, jandarma ve emniyet desteğiyle kırsal alanda patlayıcı madde ve roketatar mermisi ile menfez, büz, beton bloklar üzerinde deneysel çalışmalar yaparak hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a sunan akademisyenler Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında aldıkları 720 bin liralık destek ile çalışmalarını sürdürüyor.