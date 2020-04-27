Terör saldırılarına karşı kalkan olması için 'betonarme sandviç plak' geliştirdiler
Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı kalkan olması amacıyla "Patlama Enerjisini Sönümleyici Optimum Betonarme Yapı Tasarımının Araştırılması Projesi" kapsamında "betonarme sandviç plak" geliştirdi.
Elazığ, Malatya ve Tunceli'de Valilik, jandarma ve emniyet desteğiyle kırsal alanda patlayıcı madde ve roketatar mermisi ile menfez, büz, beton bloklar üzerinde deneysel çalışmalar yaparak hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a sunan akademisyenler Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında aldıkları 720 bin liralık destek ile çalışmalarını sürdürüyor.