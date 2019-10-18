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  3. Terör örgütünün tuzakları bir bir imha ediliyor!

Terör örgütünün tuzakları bir bir imha ediliyor!

Terör örgütünün tuzakları bir bir imha ediliyor!

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

(AA)

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