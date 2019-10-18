Terör örgütünün tuzakları bir bir imha ediliyor!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

(AA)