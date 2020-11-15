Terör örgütünün Türkiye'deki 1 numaralı ismi Tunceli'de öldürülmüştü! Detayları ortaya çıktı

Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde öldürülen terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Terörist İsmail Sürgeç'in, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Saha Karargahı'nda faaliyet gösteren ve örgüte ait 20 bin euro para ile kaçan 'Azat Batman' kod adlı Mehmet Cankaya'nın infaz emrini verdiği belirlendi.

DHA'da yer alan haberde öldürülen terörist İsmail Sürgeç ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç'in yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı belirtildi. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ifade edildi. Terörist Sürgeç'in PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubu olarak adlandırdığı Karadeniz bölgesine ilk giden grup içinde yer aldığı ve örgütün Karadeniz yapılanmasını gerçekleştiren isim olduğu tespit edildi. Yıllarca Karadeniz bölgesinde de kalan terörist İsmail Sürgeç'in birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.

UZUN SÜRELİ TAKİP SONUCU YERİ BELİRLENDİ

Terörist İsmail Sürgeç'in, bulunduğu bölgenin tespit edilmemesi için örgüt üyeleriyle hiçbir şekilde telsiz iletişimi kurmadığı ve Kandil bölgesindeki terör örgütü yöneticileriyle yaklaşık bir yıldır telsiz görüşmesi yapmadığı kaydedildi. Bulunduğu mağaradan pek çıkmayan terörist Sürgeç'in yeri, güvenlik güçlerinin yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü gizli takip ve istihbarat çalışmasıyla belirlendi. Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde yer alan Ahpanos Vadisi içinde sarp kayalıklardaki bir mağarada gizlenen İsmail Sürgeç'in yanına başka bir bölgeden gelen 1 PKK'lı teröristin girdiği belirlendi. Bu kapsamda mağaraya hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından mağarada arama yapan güvenlik güçleri, İsmail Sürgeç ile diğer teröristin cesedine ulaştı.

PKK'DAN KAÇAN TERÖRİST İÇİN İNFAZ EMRİ VERMİŞ

Terörist İsmail Sürgeç'in, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Saha Karargahı'nda faaliyet gösteren ve örgüte ait 20 bin euro para ile kaçan 'Azat Batman' kod adlı Mehmet Cankaya'nın infaz emrini verdiği belirlendi. Sürgeç'in talimatı doğrultusunda Cankaya'nın, terörist 'Agir Merivan' tarafından Ovacık'ın Çambulak köyü bölgesinde arazide yakalanarak infaz edildiği kaydedildi. Yine 2016 yılında 'Server' kod adlı Erhan Gönültaş da İsmail Sürgeç tarafından infaz edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörist İsmail Sürgeç katıldığı tespit edilen eylemler şöyle:

"18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan-İl Merkez Türkmenoğlu Köprüsü'nde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun-Alucra -Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılı içerisinde Erzincan bölgesinde 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağı Torunoba'da bir askerin şehit edilmesi ile bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı, 9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık Karayolu'nda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propagandaların yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli Merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma olayı ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı, 2019 yılında Haziran ayında Aşağı Torunoba bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanma eylemini bizzat kendisinin yaptığı, 2019 yılında Ovacık ilçesi Şoşvenk Köprüsü bölgesinde yapılan saldırıda iki askerin şehit edilmesi olayına katıldığı ve birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği belirlenmiştir."