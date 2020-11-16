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  • Terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı yakalandı
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:47 | Son Güncelleme:

Terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı yakalandı

Terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı yakalandı
AA

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren terörist Mersin'de yakalandı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren terörist Mersin'de yakalandı.

AA'da yer alan haberde İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin illegal yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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