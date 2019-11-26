Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 20 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

AA