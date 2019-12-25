Terör örgütüne ağır darbe! Rasulayn'da ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçikler tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütüne ait EYP atölyesi olarak kullanılan binanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzeneklerin METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

(AA)