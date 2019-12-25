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  3. Terör örgütüne ağır darbe! Rasulayn'da ele geçirildi

Terör örgütüne ağır darbe! Rasulayn'da ele geçirildi

Terör örgütüne ağır darbe! Rasulayn'da ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın Ar Bain köyünde terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı (EYP) atölyesinin tespit edilerek malzeme ve düzeneklerin imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçikler tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütüne ait EYP atölyesi olarak kullanılan binanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzeneklerin METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

(AA)

 


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