  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi.

Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu, bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'ye yükseldiği kaydedildi.

<p>EDİTÖR: Eda Cabul</p>

Hangi filmler vizyona giriyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da ızgara planlı kent kalıntısı gün yüzüne çıkarılacak

Hangi besinde, kaç küp şeker bedel?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.