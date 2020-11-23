Terör örgütü YPG/PKK'nın tünelleri tehdit saçıyor: 39 köy sular altında kalabilir

Türkiye sınırına 4 kilometre uzaklıkta olan Suriye'nin Mezkeft Barajı çevresine terör örgütü YPG/PKK tüneller kazıyor. En yüksek seviyeye ulaşan su ise barajın yıkılmasına sebebiyet vererek 39 köyü sular altında bırakma tehlikesi doğuruyor.

AA'da yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin kuzeydoğusunda yer alan Kahtaniye beldesindeki Mezkeft Barajı'nda su seviyesi, yeterli şekilde tahliye edilmediğinden en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki baraj, terör örgütü YPG/PKK'nın tutumu nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaklaşan kış mevsimindeki yağışlarla barajın yıkılmasından endişe duyan bölge halkı ve mühendisler, iç savaş öncesi inşa edilen barajın bakım ve denetimlerinin yeterli şekilde yapılmadığını belirtiyor.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Mühendisler, baraj kapaklarının açılarak fazla suyun peyderpey tahliye edilmesini talep ederken, Mezkeft Barajı'nı tünellerle çevreleyen YPG/PKK'lı teröristler bu uyarıları dikkate almıyor.

Barajın etrafında kazdıkları tüneller su altında kalabileceği için kapakları açtırmayan YPG/PKK'lı teröristler, barajın çökme tehlikesini görmezden geliyor.

39 KÖY SULAR ALTINDA KALABİLİR

Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen Hasekeli bir mühendis, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarının isteklerini yerine getirmediklerini söyledi.

Suriyeli mühendis, terör örgütünün bölgeyi tehlikeye sürüklediğini belirterek "Kış yaklaşıyor. Yakın zamanda yağışlarla barajdaki su seviyesi daha da yükselecek ve dolaysıyla baraja uygulanan baskı artacak. Eğer su tahliye edilmezse, bölgeyi kaçınılmaz bir felaket bekliyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkının güvenliğini görmezden geldiğini vurgulayan mühendis, barajın çökmesi halinde 39 köy ve binlerce dönümlük tarım arazisinin su altında kalabileceğini kaydetti.

SURİYE'NİN EN BÜYÜK SU VE ELEKTRİK KAYNAKLARI TERÖRİSTLERİN ELİNDE

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerde, Suriye'nin en büyük üç barajını Aralık 2015-Haziran 2017 döneminde ele geçirdi.

Fırat Nehri üzerinde, Halep'in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlıyor. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i bu 3 barajdan karşılanıyor.

Haseke'nin kuzeydoğusunda bulunan Mevsimiyye Gölü üzerindeki Mezkeft Barajı ise 2015'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmişti.

Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde hakimiyet kuran örgüt, ülkedeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 97'sini elinde tutuyor.