Terör örgütü YPG-PKK çekiliyor mu? Bakan Akar'dan kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG'nin çekildiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da devlet mezarlığını ziyareti sonrası konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz" dedi.

Akar, güvenli bölgeyle ilgili olarak, "Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı" diye konuştu.