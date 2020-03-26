Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4837
  • 7,0972
  • 318.91
  • 89578.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Siirt'te, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'terör örgütüne üye olmak'tan hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. N.T.'nin merkeze bağlı Kayaboğazı köyünde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Adresine yapılan baskınla N.T., yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu açıkladı!

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Soylu açıkladı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi keşiflerin ardındaki ürperten gerçekler

Adını ilk defa duyabilirsiniz! Faydası saymakla bitmiyor