Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki son oyunu da deşifre oldu: Bombalı araçtaki sürücü bile bilmiyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye'deki son oyununu da deşifre etti. Teröristler bomba düzeneği koydukları araca anlık görüntü, ses ve konum bilgisi veren yeni sistemler yerleştiriyor. Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktada ise patlattıkları saptandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Saldırı ve sızma girişimlerinde başarılı olamayan terör örgütü her yolu deniyor. Bomba koydukları araca sistem kuran teröristler, anlık görüntü, ses ve konum takibi yapıyor. Telefon düzenekli bombayı böylelikle kilometrelerce uzaklıktan patlatabiliyorlar.

Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de aynı sistemin izleri bulundu

MOTOSİKLETİN FARINDAN TELEFON ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesindeki kontroller sırasında bomba düzenekli bir motosiklet bulundu. Ekipler, oturma selesinin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneği ele geçirdi. Motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha buldu.

ADIM ADIM İZLEMİŞLER

Bilişim uzmanlarının incelemesinde, telefona indirilmiş mobil uygulama fark edildi. Uygulama sayesinde, bombalı aracın bulunduğu yerden anlık görüntü, ses ve konum bilgisinin kesintisiz alındığı tespit edildi. Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktada ise patlattıkları saptandı.

Örgütün hain taktiği 10 Aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına dair izler bulundu. Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

Haberin Özeti

TSK, Terör örgütü PKK'nın Suriye'dekinu da deşifre etti.• Teröristler bomba düzeneği koydukları araca anlık görüntü, ses ve konum bilgisi veren yeni sistemler yerleştiriyor.• Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri ve istedikleri noktada isesaptandı.