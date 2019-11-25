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  3. Terör örgütü PKK-YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK-YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK-YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azez'deki terör saldırısına ilişkin PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde masum sivilleri hedef aldığını belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı" ifadesine yer verildi.

AA


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