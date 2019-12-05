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  3. MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

MSB'den terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla sivilin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.

(AA)


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