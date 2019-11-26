Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7497
  • 6,3345
  • 269.643
  • 106133
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terör örgütü PKK-YPG'den alçak saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Terör örgütü PKK-YPG'den alçak saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Terör örgütü PKK-YPG'den alçak saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

DHA


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Otomobil markalarının gizli anlamları

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular