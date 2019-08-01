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Terör örgütü PKK'ya MİT ve polisten ortak operasyon

Terör örgütü PKK'ya MİT ve polisten ortak operasyon

Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Türk asıllı Belçika vatandaşı iki kişi, MİT ve Erzurum polisinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK adına Belçika'da faaliyet yürüttükleri belirlenen söz konusu ülkenin Türk asıllı vatandaşları H.Ü. ve G.K'nin Türkiye'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, Erzurum'da oldukları belirlenen şüphelilerin kara yolu ile İstanbul üzerinden yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı saptandı.

Bu tespit üzerine harekete geçerek zanlıların bulunduğu adresi tespit eden güvenlik güçleri, Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Birlikte yaşadıkları belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

AA

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