Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.