06 Ekim 2020 Salı 13:52 | Son Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya ait giriş ve 4 çıkışı olan mağara kullanılamaz hale getirildi
AA
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.