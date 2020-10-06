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06 Ekim 2020 Salı 13:52 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'ya ait giriş ve 4 çıkışı olan mağara kullanılamaz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya ait giriş ve 4 çıkışı olan mağara kullanılamaz hale getirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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