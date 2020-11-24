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24 Kasım 2020 Salı 09:06 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutan teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutan teslim oldu
DHA

Terör örgütü PKK'nın 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren terörist teslim oldu.

DHA'da yer alan haberde Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

İKNA SONUCU TESLİM OLDU

Bu kapsamında, 1 PKK'lı teröristin, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. 

Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

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