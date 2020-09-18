Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinden ölümcül hata! Sigara içerken fark edildiler

MİT ve Jandarma'nın Şırnak Silopi'de ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'nın suikast timi olduğu tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

teröristlerin kamuflajlı şekilde gizlendikleri mısır tarlasında sigara içtikleri sırada, sınır bölgesini arama ve tarama faaliyeti yapan İHA tarafından tespit edildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütte üst düzey ve tecrübeli teröristlerin kullandığı M16 tüfeği ele geçirildi.