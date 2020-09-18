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18 Eylül 2020 Cuma 17:15 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinden ölümcül hata! Sigara içerken fark edildiler

Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinden ölümcül hata! Sigara içerken fark edildiler
DHA

Terör örgütü PKK'nın suikast timi olduğu tespit edilen 2 terörist, tarlada sigara içerken İHA'nın termal kamerasına takıldı. Operasyon için düğmeye basan yetkililer, ele geçirilen mühimmatla örgüt mensuplarının büyük ve sansasyonel bir saldırı planladıklarını ortaya çıkardı.

MİT ve Jandarma'nın Şırnak Silopi'de ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'nın suikast timi olduğu tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA'da yer alan habere göre, teröristlerin kamuflajlı şekilde gizlendikleri mısır tarlasında sigara içtikleri sırada, sınır bölgesini arama ve tarama faaliyeti yapan İHA tarafından tespit edildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütte üst düzey ve tecrübeli teröristlerin kullandığı M16 tüfeği ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN KANLI BİR EYLEM PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda ele geçirilen mühimmatla teröristlerin kanlı bir eylem planladıkları ortaya çıktı. M16 silahların örgüt içinde üst düzey ve tecrübeli PKK mensuplarınca kullanıldığı belirtildi.

KANLI SALDIRIYI KAYDA ALIP PROPOGANDA İÇİN YAYINLAYACAKLARDI

Teröristlerin yapacakları saldırıyı kayda alıp propaganda için yayınlayacakları belirtildi.  Terör örgütünün hedefinde toplumda infial oluşturacak yüksek mevkide bir devlet görevlisi olabileceği değerlendiriliyor.

<p>Ve...</p><p>Hikmet Genç Soruyor:</p><p> Yalanla dolanla işiniz yoksa rahatsızlığınız neden?</p><

Hikmet Genç Soruyor...

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