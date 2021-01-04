Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına baskın: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Kendilerine örgüt propagandası yapıldığı ve kırsal alana katılım yapmaları konusunda baskı yapıldığını söyleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

DHA'da yer alan habere göre, kişilerin ihbar ve alınan ifadelerinin ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

31 Aralık günü düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.