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23 Eylül 2020 Çarşamba 14:41 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı terörist intihar saldırısı düzenleyecekken yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı terörist intihar saldırısı düzenleyecekken yakalandı

El bombası ile intihar saldırısı yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalan terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda,etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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