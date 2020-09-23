23 Eylül 2020 Çarşamba 14:41 | Son Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı terörist intihar saldırısı düzenleyecekken yakalandı
El bombası ile intihar saldırısı yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalan terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda,etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.