Terör örgütü PKK'nın propaganda birimine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’nın basın yapılanması içerisinde propaganda faaliyeti yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt mensuplarınca sözde “Basın Kültür Ofisi” olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el koyuldu.

Öte yandan, örgüte yakın basın kuruluşlarınca öne sürülen “operasyonun, helikopterden atılan köylüler haberiyle ilgili olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı, soruşturmanın uzun zamandır devam eden teknik takibe dayalı bir çalışma olduğu bildirildi.