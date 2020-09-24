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24 Eylül 2020 Perşembe 14:20 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
DHA

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan örgüt üyesi terörist güvenlik güçlerinde Edirne'de yakalandı.

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Yunanistan'a sığınmaya çalışan terörist güvenlik güçlerince Edirne sınırında yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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