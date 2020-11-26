26 Kasım 2020 Perşembe 09:12 | Son Güncelleme:
Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
IHA
Son Dakika Haberleri.. Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215’e yükseldi.