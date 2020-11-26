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26 Kasım 2020 Perşembe 09:12 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
IHA

Son Dakika Haberleri.. Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215’e yükseldi.

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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