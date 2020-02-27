Terör örgütü PKK'da yer alan Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde, 2014'den itibaren terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren Hevi Çiyan kod adlı Halise Alptekin, bir yıldır süren ikna çalışmaları sonucunda kamplardan kaçarak Habur Sınır kapısında teslim oldu.

Teröristin soruşturması devam ediyor.

(TRT Haber)