Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9843
  • 7,5727
  • 385.406
  • 101179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terör örgütü PK/KCK'nın propagandasını yapan 3 sanıktan 1'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Terör örgütü PK/KCK'nın propagandasını yapan 3 sanıktan 1'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Terör örgütü PK/KCK'nın propagandasını yapan 3 sanıktan 1'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar R.Ş, İ.K. ve A.C. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.Ş. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan R.Ş'yi 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

AA


Kısıtlamanın bitmesine sevinen vatandaşın açıklaması gülümsetti

Kısıtlamanın bitmesine sevinen vatandaşın açıklaması gülümsetti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin operasyonu İsveç basınında böyle manşet oldu

Koronavirüsle savaşta 112 Avrupa Komuta Merkezinin yoğun mesaisi