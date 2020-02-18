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  3. Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Hakurk ve Avaşin bölgelerinde, terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.


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