Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9415
  • 6,5702
  • 296.948
  • 122540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terör örgütü PKK 'Kapan'a kısıldı! Hepsi ele geçirildi

Terör örgütü PKK 'Kapan'a kısıldı! Hepsi ele geçirildi

Terör örgütü PKK 'Kapan'a kısıldı! Hepsi ele geçirildi

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak'ta 'Kapan-3' operasyonu başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

(DHA)


Şeyma Subaşı masraflara yetişemeyince kapattı
Miray Daner suskunluğunu bozdu!
Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!
6 yıllık evlilikte mutsuz son!
'En güzel kadın benim'

Hayvanat Bahçesine Kapatılan Kurdun Yaptığı Sonsuzluk İşareti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tamir ediyordu... Cep telefonu yüzüne patladı!

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak