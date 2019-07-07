Terör örgütü PKK Irak sınırındaki turistik bölgelere zarar veriyor

Irak'ın Duhok kentindeki Zaho İlçesi Turizm Müdürü Çiya Emin, terör örgütü PKK'nın ilçenin turizmine zarar verdiğini belirterek, "Örgütün varlığı nedeniyle 15 turistik bölge kapalı durumda." dedi.

Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Türkiye-Irak sınırında bulunan Duhok'a bağlı Zaho ilçesindeki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

PKK'nın ilçe sınırlarındaki varlığının bölge halkını rahatsız ettiğini söyleyen Emin, "PKK, Zaho'nun turizmine çok zarar verdi. Örgütün varlığı nedeniyle 15 turistik bölge kapalı durumda." ifadelerini kullandı.

Emin, PKK'nın ilçedeki uygulamalarına değinerek, örgütün Zaho'ya bağlı Batifa nahiyesindeki turizm işletmecilerinden haraç istediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zaho'da turizm sektöründe birçok projeyi hayata geçirilmeyi planladıklarını dile getiren Emin, "Ancak PKK'nın varlığı nedeniyle projeler uygulamaya konulamadı." dedi.

Emin, terör örgütünün ilçe merkezine sızabileceği uyarısında bulunarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) PKK'a karşı önlem alması çağrısında da bulundu.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı bir turist de PKK'nın varlığının bölgeyi tehlikeye soktuğunu dile getirerek, "Zaho sınırlarında çok sayıda turist bölgesi var ancak PKK nedeniyle oralara gidemiyoruz. O bölgelere giderek PKK'nın bizi kaçırmasından korkuyoruz." diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞI

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

AA