Terör örgütü PKK, Ali Haydar Kaytan'ın ölümünü gizliyor mu?

Terör örgütü PKK’nın, Abdullah Öcalan’ın en yakınındaki isimlerden olan ve örgütün altı kurucusundan biri olan Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın ölümünü gizlediği öne sürüldü.

Eylül 2019’da Türkiye’nin Kandil’e yönelik hava harekatlarında öldürüldüğü iddia edilen Kaytan, uzun zamandır ne bir açıklama yaptı ne de görüntü verdi.

Örgütten kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensupları tarafından da teyit edilen bilgilere göre, ideolojik eğitim ve motivasyon uzmanı olan sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan’ın uzun zamandır ortalarda görünmediği belirtiliyor.

Örgüt mensuplarının morallerinin bozulmaması adına örgüt içerisindeki üst düzey ölümleri sakladığı bilinen terör örgütü PKK, şimdiye dek Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan hakkında bir açıklama yapmadı.

FUAT KOD ADLI ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR?

Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü PKK’nın altı kurucusundan biri olan Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, hâlihazırda terör örgütü PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesidir.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde İdeolojik Alan Sorumlusu olan Kaytan, bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumlu olmuştu.

12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçan Kaytan, seksenli yıllarda önce Almanya’dan, sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulunmuştu.

Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994’de yargılandığı Almanya’da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen, serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçmiş, Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilenmişti.