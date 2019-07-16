Terör örgütü neden sivilleri hedef alıyor?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere ve özellikle çocuklara yönelik artan saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başbuğ, "Gerçekten hiç bir günahı olmayan, henüz yaşamının başında olan fidanlar, eli kanlı kişiler tarafından hayattan koparıldılar" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUM BU KONUDA NE YAPMALI?

Bu kanlı katliamı görmesi gereken yerlerin özellikle emperyal güçler olduğunu belirten, Başbuğ, "Amerika, İsrail gibi yapılar bu tablonun eseridir. Dolayısıyla görmelerini beklemek yanlış olur. Ancak bunları durdurmak için ve bu yapılara 'dur' demek için neler yapılmalı? Esas bunun üzerinde durmak lazım" dedi.

Terör örgütü PKK taktiklerinin FETÖ'yle benzerlik gösterdiğini vurgulayan Başbuğ, "Askeri terminolojide 'hedef göstermeksizin' diye bir tabir vardır. Bu tabirin tam manasıyla karşılığı; Önümüze kim çıkarsa çıksın, yaşayan, nefes alan herşey sizin için hedeftir. Bunun yaşı, cinsi, bulunduğu konumun ve hiç bir şeyin önemi yoktur. Sadece yoketmek ve katletmek üzerine kurulan ve yapılan yapı vardır. FETÖ'de de 15 Temmuz günü hedef gözetmeksizin bu millete yapılan saldırılara şahitlik ettik. 251 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Bunların hepside bu kapsamda katledilen insanlarımız. Şimdi aynı yapıyı aynı yöntemi yine bu örgütün benzeri olan PKK da görüyoruz. PKK sahneye çıktığı yıllarda, o örgütün propagandasını yapmak maksadıyla köyleri bastı, günahsız suçsuz anneleri katletti, okullar yaktı, öğretmenlerimizi katletti devletin hizmet için kullandığı ne varsa yıktı ve zaman içinde Mehmetçik'imize karşı kahpe tuzaklarla saldırılara başladı" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ NEDEN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR?

Türkiye tarihinde, terör örgütlerinin Mehmetçik karşısına çıkmaya cesaret etmeye yeltenecek bir yapıya hiç bir zaman ulaşamadığını belirten Başbuğ, terör örgütlerinin bundan dolayı kalleşçe saldırılara sarıldığını vurguladı.

FETÖ ve PKK gibi yapıların 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yedikleri büyük darbeden sonra inanılmaz bir dağılma ve çözülme sürecine girdiklerini söyleyen Başbuğ sözlerine şu sözlerle devam etti:

"Artık PKK terör örgütünü özellikle ülke içerisinde yakın zamanda konuşmayacağımız günleri yaşayacağız. Artık rakamlar binlerden onlara düştü diye belirtmiştim. Ve Bedirhan bebeğin katlinde yine birlikteydik. Orada şu tanımlamayı yapmıştım. 'Artık terör örgütü o panikten, o kısır döngünden tekrar başa dönerek yine köylerde faaliyette bulunacak. Maalesef bunlar çaresizlikten ve gözü dönmüşlükten yine eskiden olduğu gibi 80 90'lı yıllara dönerek günahsız masum insanlara yönelik saldırılarda bulunacak' demiştim. Bakın şu son 2-3 aydır, işçilere çiftçilere ve ağırlıkla çocuklara yapılan saldırılara şahitlik ediyoruz. Bunun da nedeni bitme ve tükenme noktasına gelişi. Aynı tepki FETÖ'de de vardı. Çünkü tükeniyordu. Şimdi aynı tepki PKK'da var. Bunlara emri veren akıl aynı merkez. O bahsettiğimiz emperyal yapı. Dolayısıyla taktiklerde aynı oluyor. FETÖ'nün erişeceği son PKK'yı da beklemekte. Bu yapılan eylemlerden bir şey elde etmesi mümkün değil. 'Örgütün propagandasını yapmak acaba bir etki sağlayabilir mi? arayışla maalesef bu tür saldırıları yapıyor. Ancak ifade ettiğim gibi Türk milleti bunun gibi onlarca saldırıya göğsünü siper ederek atlattı, bunları da rahatlıkla atlatacaktır"