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  • Terör örgütü FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
15 Aralık 2020 Salı 15:14 | Son Güncelleme:

Terör örgütü FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Terör örgütü FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
DHA

Terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında el koyulan araçları çalmak isterken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el koyularak, TMSF’ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip, çalınmak istendi. Hırsızlık girişimiyle ilgili 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre; Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki 5 aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce’de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. 

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.

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