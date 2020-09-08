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  3. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı
08 Eylül 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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