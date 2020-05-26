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  3. Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü
26 Mayıs 2020 Salı 15:32 | Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

Son Dakika Haberleri.. Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamda, Cuburi'nin Suriye'nin Deyrizor kırsalında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Irak merkezi hükümeti, 20 Mayıs'ta adı DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

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