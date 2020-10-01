  • $7,7409
  • 9,099
  • 472.03
  • 1148.23
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
01 Ekim 2020 Perşembe 12:49 | Son Güncelleme:

Terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
AA

Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

<p>Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyada yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce olduğu gibi bu

MSB, Hocalı Katliamı'nın görüntülerini paylaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zaman evreni nasıl etkileyecek? şte evrende olması beklenen 8 korkutucu olay

Bu köyün taşı toprağı altın

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.