01 Ekim 2020 Perşembe 12:49 | Son Güncelleme:
Terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
AA
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.