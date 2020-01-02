Terör mağdurları yeni yıla yeni evlerinde girdi

Şırnak’ta 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evlerinden olan terör mağduru aileler için 5 bin 716 konut yapılmıştı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde oturan Necla Tatar, “Devletimiz bize modern bir konut verdi. Yeni yılı ailemizle beraber karşılıyoruz. Mutluyuz” dedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

İsmetpaşa Mahallesi’nde yeni yılı karşılayan vatandaşlardan Ahmet Altürk, evinin terör saldırılarında yıkıldığını ve çok zor günler geçirdiklerini anlattı. Altürk, “Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.