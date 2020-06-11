Terör, kaynağında kurutuluyor: PKK'ya şimdiye kadarki en büyük ikinci kayıp verdirildi

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını (MİT) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç kesimlerinde İHA’lar tarafından tespit edilen Nazlıkul, F-16’lar tarafından bir tonluk akıllı bombalarla vuruldu.

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olarak bilinen ve 10 milyon lira ödülle aranan terörist Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için “Apo’nun Celladı” olarak biliniyordu.

MİT peşindeydi

TSK’nın son dönemde Kandil’e yönelik peş peşe gerçekleştirdiği hava operasyonları, teröristlerin panikleyerek kaçışmasına sebep oldu. Bölgeyi terk eden İsmail Nazlıkul, Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı.

25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç veren Nazlıkul, MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığının takibine takıldı. Yayın sinyallerini takip eden MİT, Nazlıkul’un Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesadedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.

İHA tespit etti, Atmaca Filosu vurdu

İsmail Nazlıkul’un olası bir yer değişikliğine karşın bölgeyi yakından takip eden İHA’lar, Nazlıkul’un saklandığı evi lazerlerle işaretledi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan Atmaca Filosu’na bağlı akıllı mühimmat yüklü F-16 uçakları ısıya güdümlü bir tonluk füzeleriyle nokta atışı yaptı.