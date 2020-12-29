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29 Aralık 2020 Salı 02:11 | Son Güncelleme:

Terör bitti, kadın istihdamı başladı

Terör bitti, kadın istihdamı başladı

Mardin'de yıllarca terörle anılan Dargeçit, kadın istihdamına yönelik projelerle parlıyor.

Mardin’de ‘Cehennem Bölgesi’ olarak adlandırılan ve yıllarca terörle anılan bölgede yer alan Dargeçit İlçesi’nde, kadın istihdamına yönelik projelere imza atıldı. İlçe belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Boncuklu Tarla Mezrone Üzümü’nde Kadın Eli’ ve ‘Lavanta’ projeleriyle kadınlar ilk kez istihdam edilecek. Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, “Aile getirisi olmayan, haneye parası girmeyen, resmi bir kaydı olmayan dezavantajlı aileleri belirlemek suretiyle 15 kadınımıza 17’şer dönüm lavanta bahçesi teslim ediyoruz” dedi.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Kırsal Temelli Mahallesi’nde yaşayan Aklime Seyhan (20), proje sayesinde köylü kadınların artık ayakları üstünde duracağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Söz konusu projenin mimarı Belediye Başkanı Aksoy’a teşekkür ederim. Proje kapsamında oluşacak lavanta tarlaları sayesinde bölgemizde görülmemiş bir ilke imza atılacaktır. Bölgemizde ilk kez yapılacak mor renkli lavanta çiçeği üretiminin başlayacak olması için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.”

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