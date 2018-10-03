Terör bağlantılı 28 bin hesaptan, 2.5 milyarlık para trafiği

Devrim TOSUNOĞLU / Hilal YILDIRIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Ocak 2017’den itibaren birbirleriyle organize hareket edip Türkiye’den ABD’ye en azı 5 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyar 455 milyon TL para transferi yapan 418 kişilik organize şebekeyi takibe aldı. 13 Ağustos 2018’de yoğun para trafiği olunca soruşturmanın düğmesine basıldı.

Hesaplar arası bağlantı var

Takibe alınan 267 şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin ardında komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yurtdışı transfer işlemleri genel olarak ele alındığında şahısların birçok husus kapsamında birbirbirleriyle ilişkili oldukları belirlendi.

Ticari bağ söz konusu değil

Bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleriyle uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve organize bir ilişkiyi gösterdiği tespit edildi. Özellikle 2017'den itibaren Türkiye üzerinden ABD de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek montajlı transferlerde, herhangi bir ticari bağın kurulamadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye’deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü öğrenildi.

PKK, FETÖ, DHKP-C’YLE İRTİBATLI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın veri tabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden elde edilen istihbari verilerde yurtdışına para gönderen şüphelilerin PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. Soruşturmaya bu nedenle para akışındaki terör bağlantıları da dahil edildi. Şüphelilerin para transferleriyle terör örgütlerine mali kaynak sağladıkları öğrenildi.

MUSEVİ KÖKENLİ 103 İRANLI

MASAK raporunda belirtilen 267 şüpheli şahsın haricinde yapılan çalışmalar neticesinde soruşturmanın ucu ABD'ye uzandı. Yapılan araştırmada Türkiye'den çeşitli zaman aralıklarında onlarca hesaptan, ABD'de yaşayan Musevi kökenli 103 İranlı isme yüksek miktarda para transferi yapıldığı saptandı. Para gönderen ve İranlı grubun da yer aldığı toplam 418 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.