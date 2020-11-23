Terk ettikleri köyleri talan eden işgalci Ermenistan, hayvanları da telef etti

İşgalci Ermenistan'ın vandallığı bitmiyor. Karabağ anlaşmasının ardından bölgeden çekilen işgalci Ermeniler, ardında virane bir yerleşim yeri bırakırken aynı zamanda hayvanları da telef edilmiş şekilde terk ediyor.

Yeni Şafak'ın Politico'dan aktardığı habere göre, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında altı hafta süren çatışmaların ardından Dağlık Karabağ anlaşmasıyla işgal ettikleri topraklardan geri çekilen işgalci Ermeniler; evleri ve ormanları yakarak, hayvanlarını telef ederek gidiyor.

ACIMAZSIZCA TELEF ETTİLER

Terk ettikleri köyleri harabeye çeviren işgalci Ermeniler, taşımaya güçlerinin yetmediği hayvanlarıda acımasızca telef etti. Tavukların başı, atların midesi kesilerek telef edilirken, bazı hayvanlar ise kilometrelerce yürütüldü.

ARDINDAN HARABE BIRAKTILAR

İşgalci Ermenistan ordusunun 20 Kasım'da çekildiği Ağdam kentinde ise neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı işgalci Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği, işgalci Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.