21 Kasım 2020 Cumartesi 02:00 | Son Güncelleme:
Terhisler değişmiyor! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında bir ay ertelendiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, “Pandemiyle mücadele kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir” denildi. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.
BEDELLİYİ KAPSAMIYOR
Ayrıca 19-21 Kasım tarihleri arasında bedelli askere alımların ertelenmediği belirtildi.