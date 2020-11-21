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  • Terhisler değişmiyor! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
21 Kasım 2020 Cumartesi 02:00 | Son Güncelleme:

Terhisler değişmiyor! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Terhisler değişmiyor! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında bir ay ertelendiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pandemiyle mücadele kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir” denildi. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.

BEDELLİYİ KAPSAMIYOR

Ayrıca 19-21 Kasım tarihleri arasında bedelli askere alımların ertelenmediği belirtildi.

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