Terhisler değişmiyor! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB’den yapılan açıklamada, “Pandemiyle mücadele kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir” denildi. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.

BEDELLİYİ KAPSAMIYOR



Ayrıca 19-21 Kasım tarihleri arasında bedelli askere alımların ertelenmediği belirtildi.