Tercihli eğitim dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan sonra koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaptı:

OKULLAR AÇILIYOR: Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.

AYAKTA YOLCU YASAK



TOPLU ULAŞIM: Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecek. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir.

CEZALARA AF YOK



ESNEK VE KADEMELİ MESAİ: Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacaktır. Kısa çalışma ödeneğini vermeye 31 Ekim tarihine kadar devam edeceğiz. Ağustos sonu itibariyle 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması talebinde bulunulmaması işyerlerinin pek çoğunun normal çalışma düzenine geçtiğini gösteriyor. Normal çalışma düzenine geçen işverenlerimize de 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini sürdürmeye teşvik ediyoruz.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI: Şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler, ne cezai tedbirler tek başını bizi virüsten koruyabilir. Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin sağlığı için seferberlik ruhu ile bu sürece destek vermeye davet ediyorum.

100’ÜN ALTINA DÜŞMELİ: Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100’ün altına, vefat sayılarını mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE’Yİ GÖRDÜKÇE AZGINLAŞTILAR



Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz konusuna da değinerek Yunanistan’ı ve Avrupa Birliği’ni bir kez daha uyardı:

“Geçmişte Türkiye’yi sürekli küçümseyen, önemsiz gören, kararlarında ve icraatlarında hesaba katmayanlar aynı tavrı sürdüreceklerini veyahut sürdüremeyeceklerini gördükçe daha da azgınlaştılar. Her türlü diplomatik ve hukuki belgeyi, teamülü, uygulamayı hiçe sayanlar, güç gösterileri ile netice almaya kalktıklarında karşılarında bambaşka bir Türkiye olduğunu gördüler. Bize yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana azmimizi perçinliyor.”

EFELENME, İYİ İNCELE



“Türkiye’yi siyasi, askeri ve ekonomik olarak getirdiğimiz seviye sayesinde ülke ve millet olarak hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı her zeminde ve şartta koruma imkanına kavuştuk. Son günlerde doğu Akdeniz ve Ege’de tarihten ibret almadan Türkiye’nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye’nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleri ile efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.”

İRAN’LA YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI



Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6’ncı toplantısı bugün, Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI



Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

3’ÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMA



Ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, tüm verilen üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşanacağına işaret ettiğini belirtti. Erdoğan, “Yılın ilk 8 ayında sanayi siciline kayıt yaptıran firma sayısının geçen yıla göre yüzde 8 artarak 9 bin 352’yi bulması, bu alandaki canlılığın işaretlerinden biridir. Yılın ilk 8 ayında 7 yeni organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. Tüm organize sanayi bölgelerimizde 50 bin istihdamla 761 yeni fabrika üretime başladı. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı ayının bile üzerinde bir rakamla kapattık” diye konuştu.

10 MİLYON TURİST SAYISI ARTACAK



Turizm sektörünün sezonu kurtarabilmesi için çok gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Dün itibariyle 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. İnşallah yılsonuna kadar bu rakamımı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Amacımız salgın döneminde içeride alınan tedbirlerin ve dünya genelindeki olumsuzlukların ekonomik ve sosyal etkilerini süratle ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

HAKSIZLIKLARI ESEFLE KAYDETTİK



Sakarya doğalgaz rezervinin 1,9 milyar varil eşdeğeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynak olduğunu ifade eden Erdoğan, gaz kalitesi bakımından dünyadaki sayılı rezervlerden olduğunu belirtti. Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık. Uluslararası kurallara uygun olarak yaptığımız anlaşmalarla yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Kıbrıs’ta yıllardır Türklere uygulanan haksızlıkların yeni boyutlar kazanarak artırılması gayretlerini acı bir tebessüm ile kaydettik” dedi.

KAVGALILAR, BİZE KARŞI BİRLEŞTİ



Milletle birlikte darbe girişimlerinin boşa çıkartılıp darbeciler tepelendiğinde, uluslararası kurumların ve kamuoyunun FETÖ mensuplarına kucak açtıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği için harekete geçildiğinde de bölgede çıkarı ve hesabı olan pek çok ülkeyle karşı karşıya gelindiğini söyledi. Erdoğan, zahirde birbirleriyle kavga halinde gözüken ülkelerin, sırf Türkiye’nin önünü kesmek için Suriye’de nasıl ortak senaryolar geliştirip uyguladıklarına şahit olduklarını hatırlattı.

AYNI YANLIŞI TEKRARLAMAYIN



Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa’ya “Yine yanlış yapmayın” uyarısında bulundu: “Başta AB olmak üzere bu konuda haklı haksız, adaletli adaletsiz, ahlaklı ahlaksız ayrımı yapmadan, kör bir taassupla ülkemize karşı tavır alanları hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum. Kıbrıs, Suriye ve Libya’da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz’de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz. Türkiye, hakları için kararlı ve aktif politika izlemeyi sürdürecektir.”