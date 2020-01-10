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'Tepki geldi, teklifi çekti'

'Tepki geldi, teklifi çekti'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin bir defaya mahsus olmak üzere yaş şartı aranmaksızın idari yargı hakim ve savcısı olmasına dair kanun teklifi verdi.

AKŞAM-ANKARA 

Özel, teklifin gerekçesinde “Yazı İşleri Müdürü ve Zabıt Katiplerinin bilgi birikim ve deneyimlerinden yararlanarak, bu personelin kariyer planlaması ile kurumsal aidiyet, moral ve motivasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.  

ISMARLAMA SOKUŞTURMA 

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, teklife tepki göstererek “Sizden beklenen ‘yargıç’ sıfatı taşıması gerekenlerin hukukçu olmasını savunmaktır. Açılmış bir gedikten ‘ısmarlama’ kamu görevlilerini sokuşturmaya çalışmak basiret olamaz. Biliyor musunuz her biri hukukçu olan avukatların bu teklifteki gibi bir avantajları yok. Saçmalık burada” dedi. Özel ise bu tivite “TBMM’nin düzeltilen yanlış bir kanun özeti üzerinden saatler saatler sonra bu yorumu yapmak ve bunu savunma mesleğine bir saldırı olarak kabul etmek ne saçma, ne basiretsiz, ne ezbere bir tepkidir” diye yanıt verdi. Özel, kısa bir süre sonra da yine twitter üzerinden “Tüm taraflarla yeniden ele almak üzere” diyerek teklifi geri çektiğini açıkladı. 


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