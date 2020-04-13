Tepki çeken uygulama! CHP kendi gazetesini dağıttı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uyguladığı sokağa çıkma yasağının uygulandığı iki günde bazı CHP’li belediyeler çok tartışılacak bir uygulamaya imza attı. Birçok il ve ilçede CHP’li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla bedava Sözcü Gazetesi ve gazetenin ikinci yayın organı Korkusuz’u dağıttı.

CHP’li belediyeler Ankara’da 22 bin, Muğla’da bin 50, Mersin’de 2 bin 600, Adana’da 3 bin 300, İzmir Karşıyaka’da ise 5 bin gazete dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahalleleri tek tek gezerek vatandaşlara kendi elleriyle Sözcü gazetesi dağıttı. Resmi araçlarla yapılan dağıtımın finansının nasıl karşılandığını ne belediyeler açıkladı, ne de Sözcü Gazetesi.

İŞTE O BELEDİYELER



Sözcü gazetesi söz konusu CHP’li belediyelerin isim listesini yayınlayarak teşekkür etti. İşte o belediyeler: İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar, Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya, İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir, Aydın’da Efeler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Samsun Atakum Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Edremit Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Milas Belediyesi, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi, Marmaris Belediyesi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahalleleri tek tek gezerek Sözcü dağıttı.

ÇÖZÜM BULUNSUN



CHP’nin gazaeteci kökenli milletvekili Utku Çakıözer ise sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazete dağıtımının önünün açılması gerektiğini söyledi. “Halkın sağlığı korunarak gazetelere ulaşabileceği bir formül üretilmeli” diyen Çakırözer, gazeteler için mali destek sağlanmasını da talep etti.