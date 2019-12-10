Tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP’li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, “MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullandı. Pehlivan, İncirliova’nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya yönelik “Asker karısı gibi ağlıyor” demişti. Pehlivan’ın söylediği sözler asker eşlerinin büyük tepkisini toplamıştı.