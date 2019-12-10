Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8106
  • 6,4312
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

Tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

Tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan’ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP’li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, “MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullandı. Pehlivan, İncirliova’nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya yönelik “Asker karısı gibi ağlıyor” demişti. Pehlivan’ın söylediği sözler asker eşlerinin büyük tepkisini toplamıştı. 


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında Türkiy

Gülnur Aybet´ten Ders Niteliğinde İfadeler: NATO Müttefiklerimiz Bunu Anlayamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi

Kardeşi gizliden bunu yaptı, hayatı değişti! Çalıştığı kurumun müdürü oldu