Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7955
  • 7,4395
  • 377.503
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tepki çeken görüntü! Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
22 Mayıs 2020 Cuma 04:49 | Son Güncelleme:

Tepki çeken görüntü! Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

Tepki çeken görüntü! Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

Osmaniye'de otomobilde seyir halinde olan 2 kişi otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturdu. Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Osmaniye'de bir at sıcak ve güneşli havada, dakikalarca hareket halindeki otomobille asfalt üzerinde koşturuldu. Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olay, öğle saatlerinde, Osmaniye-Toprakkale yolunda meydana geldi. Hareket halinde olan otomobilin yanında asfaltta koşan at görenler şoke etti. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin iple tuttuğu atın metrelerce koşturulduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde güneşin ve sıcak havanın altında koşturulan atın zaman zaman tökezlediği görüldü. Başka bi sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

13 bin yıllık gerçek ortaya çıktı! Atmosferde meydana gelen patlama, Suriye'de bir köyü yok etti

İmamoğlu'na çevre profesöründen ders... İşte Haliç'in gerçek hikayesi
13 bin yıllık gerçek ortaya çıktı! Atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti
TBMM Başkanı Şentop: Vatana uzanan el arasında fark yoktur
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara sert tepki
Reklam
Ferman Akgül ve Ethnic Band'den 'Evde bayram konseri'

Ferman Akgül ve Ethnic Band'den 'Evde bayram konseri'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karantinanın gizli kahramanları: Yurt çalışanları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları