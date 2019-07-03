Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşı ne kadar? 2019 Temmuz öğretmen maaş zam oranı internette hızla aranmaya başladı. Yılın ikinci zammı olan Temmuz zammı da TÜİK tarafından bugün itibari ile açıklandı. Yılın ilk beş aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranı ve son 10 yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarına bakıldığında, kamu görevlilerinin maaşlarına bu sene 2019 Temmuz ayında enflasyon farkı artışı da yapılması bekleniyordu. Memur kadrosuna giren öğretmenlerin Temmuz ayı zamlı maaşları da bugün belli oldu. Peki Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak? diyorsanız işte yanıtı...

TEMMUZ AYI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.Buna göre memur kadrosuna giren öğretmenlere de yüzde 6 oranında zam yapılacak.

2019 EK DERS ÜCRETİ ARTTI

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40