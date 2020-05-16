Temmuz ayı hangi burç? Temmuz ayı burcunun özellikleri nelerdir?
Burcunun hangi tarihte olduğunu merak edenler “Temmuz hangi burç?” gibi doğduğu ay ile burcunu sorguluyor. Temmuz veya Ağustos ayında doğanlar "Burcum hangi aya denk geliyor?" diye merak ediyor. 22 Haziran-22 Temmuz arasındaki tarihlerde doğanlar Yengeç burcu oluyor. İşte hangi burç hangi aya denk geliyor cevabı...
Temmuz ayı hangi burç merak ediliyor. Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini araştıranlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. 22 Haziran-22 Temmuz tarihlerinde doğanlar Yengeç burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar ise Aslan burcu oluyor. Temmuz veya ağustos ayında doğanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor.
22 Haziran-22 Temmuz
23 Temmuz-22 Ağustos