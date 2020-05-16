Temmuz ayı hangi burç? Temmuz ayı burcunun özellikleri nelerdir?

Temmuz ayı hangi burç merak ediliyor. Hangi burcun hangi tarihe denk geldiğini araştıranlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. 22 Haziran-22 Temmuz tarihlerinde doğanlar Yengeç burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar ise Aslan burcu oluyor. Temmuz veya ağustos ayında doğanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor.

YENGEÇ

22 Haziran-22 Temmuz

ASLAN

23 Temmuz-22 Ağustos